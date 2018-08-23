В Дубае открылась выставка «Мечети мира»

В Мечети Джумейра в Дубае открылась выставка под названием «Мечети мира», организованная Dubai Culture при сотрудничестве с Центром культурного обмена им. шейха Мухаммеда.

Экспозиция продемонстрирует фото мечетей из 15 стран мира, сообщает Islam-today. Все работы являются участницами шорт-листа международной награды Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum International Photography Award в Instagram.

Выставка продлится до 31 октября, она будет открыта ежедневно с 9:30 до 20:00 (кроме пятниц).

Мечеть Джумейра является одной из самых старых в Дубае и наиболее часто попадающих в объектив фотографов. Она вмещает до 1,3 тыс. человек.