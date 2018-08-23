В Дубае открылась выставка «Мечети мира»
08:49, 23 августа 2018Ислам
36 0
На экспозиции представлены фото мечетей из 15 стран мира / islam-today.ru
В Мечети Джумейра в Дубае открылась выставка под названием «Мечети мира», организованная Dubai Culture при сотрудничестве с Центром культурного обмена им. шейха Мухаммеда.
Экспозиция продемонстрирует фото мечетей из 15 стран мира, сообщает Islam-today. Все работы являются участницами шорт-листа международной награды Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum International Photography Award в Instagram.
Выставка продлится до 31 октября, она будет открыта ежедневно с 9:30 до 20:00 (кроме пятниц).
Мечеть Джумейра является одной из самых старых в Дубае и наиболее часто попадающих в объектив фотографов. Она вмещает до 1,3 тыс. человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter