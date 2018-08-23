На горе Арафат во время хаджа родился ребенок
05:29, 23 августа 2018Ислам
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Младенец, родившийся в священном месте, получил имя Вадда / islam-today.ru
Во время пребывания паломников на горе Арафат у одной из мусульманок родился ребенок.
Информацию об этом событии, которое случилось в минувший понедельник, распространило Министерство здравоохранения Саудовской Аравии, пишет Islam-today.
Младенец, родившийся в священном месте, получил имя Вадда. При этом гражданство новорожденного не называется.
Пользователи соцсетей засыпали родителей малыша поздравлениями с этим важным для семьи событием, выпавшим на знаменательную дату.
Новорожденный и усопший / islam-today.ru
В тот же день во время стояния на горе Арафат ушел из жизни Мухаммед Идрис - известный в Тунисе музыкант, ветеран музыкальной индустрии страны. Мужчина умер в возрасте 80 лет во время совершения одного из обрядов хаджа.
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