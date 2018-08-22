В Шотландии мусульманки борются за осуществление прав женщин на молитву и управление делами мечетей

Мусульманки в Шотландии борются за равноправие в мечетях, требуя, в том числе, молельных помещений и справедливого представительства в управлении мечетями.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Тhe guardian".

Мусульманские активистки объединились в организацию "Scottish Mosques For All" с целью борьбы за справедливость в осуществлении прав женщин на молитву и управление делами мечетей. В настоящее время более четверти мечетей в Британии вообще не имеют молельных помещений для женщин, а в остальных доступ женщин, как правило, ограничен, а предоставляемые им помещения тесны и малопригодны.

«К сожалению, многие мечети по сей день не предусматривают равные условия для мусульманок в плане доступа и молитвы, а помещения, которые кое-где им предоставляются, обычно тесны и малопригодны, – говорится в последнем заявлении организации. – Кроме того, многие мечети не допускают женщин к участию в советах попечителей и руководителей. Некоторые из них намеренно не допускают женщин к этим постам, а другие воздвигают препятствия или не создают надлежащие условия для их равноправного участия. В целом ситуация с ролью и местом женщины в мечетях Британии и других стран совершенно критична, и ее следует срочно изменить».

Активисток вдохновляет опыт первой женской мечети, открывшейся в Скандинавии два года назад, где богослужения проводят две женщины-имама.