В Киеве в первый день праздника Курбан-Байрам мусульмане молились о мире в Украине

Исламский праздник Курбан-Байрам (‘Ид Аль-Адха), который отмечается на 10 день месяца Зуль-Хиджа, отпраздновали в мечети - «Ар-Рахма», на Подоле. Здесь собралось более трех тысяч верующих. Это и крымские татары, и представители азербайджанской общины, и выходцы из Бангладеш, и темнокожие африканцы – их всех 21 августа независимо от национальности объединил религиозный праздник.

"Курбан-Байрам – праздник, который остался нам от пророка Авраама (Ибрахима). Он для нас был примером терпения и смирения. Он получил повеление от Бога принести в жертву своего сына Исмаила, которого он очень сильно любил. И он был готов это сделать, но был послан барашек, которого он и зарезал. Такая традиция осталась до наших дней. Мясо в этот день делим на три части: одну треть раздаем нуждающимся, одну – дарим, еще треть оставляем семье. Продавать такое мясо нельзя, только раздавать", - рассказал имам Хасан Ахатов.

Имам отметил, что мусульмане будут молиться о мире в Украине.

Гостей праздника угощали бараниной, пловом и другими восточными блюдами.

Сюда приходили целыми семьями – с женами и детьми. Для малышей были также развлечения – надувной батут, игровая площадка и аниматор.

Женщины в ярких разноцветных платьях «в пол» и хиджабах.

"Вечерний Киев".