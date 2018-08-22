Президент Петр Порошенко поздравил мусульман Украины с Курбан-Байрамом.

Текст поздравления обнародован на сайте Главы государства 21 августа.

"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с Курбан-Байрамом – самым знаменательным исламским праздником, который вдохновляет творить добро, быть жертвенными и милосердными.

В украинском обществе высоко ценится вклад мусульманской общины в общественно-политическую жизнь нашего государства, его активная патриотическая позиция в борьбе за суверенитет Украины. [...] В эти праздничные дни желаю украинским мусульманам мира, благополучия и успехов во всех свершениях на благо нашего государства", - говорится в поздравлении.