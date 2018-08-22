В Киеве 31 августа мусульмане будут сдавать кровь

На приглашение мусульман выездная бригада Киевского городского центра крови 31 августа прибудет в Исламский культурный центр, где будет подготовлено помещение для работы с донорами.

Об этом сообщает "Ислам в Украине".

Инициатор проведения подобных акций создала в соцсети Facebook страницу Украинской мусульманской инициативы по пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов «Стань донором». В публикациях разъясняется, почему безвозмездная сдача крови настолько важна, каким должен быть образ жизни и рацион питания донора и сообщается о донорских днях в Исламском культурном центре.

На этот раз кровь можно будет сдать 31 августа с 9.00 до 13.00. Мусульмане денег за донорство не берут.