Около 100 тысяч мусульман приняли участие в массовой молитве на Храмовой горе

Во вторник, 21 августа, около 100 тысяч мусульман приняли участие в массовой молитве около мечети Аль-Акса на Храмовой горе Старого города Иерусалима.

Молитва была приурочена к празднику Ид аль-Адха, сообщает NEWSru.co.il.

О каких-либо инцидентах не сообщалось.

Напомним, что 21-23 августа, в дни мусульманского праздника Ид аль-Адха, доступ для туристов на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима закрыт. 24-25 августа доступ также будет закрыт, как обычно по пятницам-субботам. Немусульмане смогут снова посещать Храмовую гору, начиная с 7.30 воскресенья, 26 августа. Соответствующие объявления размещены около начала подъема на Храмовую гору.