Курбан-байрам: что и как празднуют мусульмане

Мусульмане всего мира 21 августа отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). Ежегодно он празднуется на 10-й день исламского месяца Зуль-хиджа.

Как сообщает Іslam-today.ru и 112.ua, названия праздника переводят как "праздник жертвы" либо как "праздник жертвоприношения", что уже должно раскрывать основную его идею.

У мусульман курбаном называется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

Архангел Джабраил явился Ибрахиму во сне и передал тому повеление от Аллаха принести в жертву старшего сына.

Правоверный Ибрахим был готов выполнить волю Аллаха и отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын был послушен отцу и Аллаху и не сопротивлялся, однако продолжал молиться.

В итоге это все оказалось испытанием. Когда Ибрахим уже готов был принести сына в жертву, Аллах увидел богобоязненность пророка, смилостивился и затупил жертвенный нож.

Юношу заменило жертвенное животное, с чего и началась ключевая традиция Курбан-байрама.

Жертвенные бараны, верблюды, коровы и другой "чистый" с точки зрения ислама скот как раз символизируют жертвенное животное, которым Аллах заменил сына Ибрахима.

Курбан-байрам начинается с 10-го дня 12-го месяца мусульманского лунного календаря и длится в течение нескольких дней.

Его празднуют через 70 дней после другого важного праздника – Ураз-Байрама. Праздник также знаменует собой окончание хаджа - паломничества в Мекку.

В текущем году Курбан-байрам начинается вечером 21 августа, а завершиться торжества должны 25 августа.

При праздновании мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. Они произносят праздничный такбир (возвеличивание Аллаха словами "Аллаху акбар"). Его повторяют во время утренней прогулки к мечети.

В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба.