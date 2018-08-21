В Швейцарии мусульманам отказали в гражданстве из-за «неуважения к равенству полов»

Администрация швейцарской Лозанны воспрепятствовала попыткам семейной пары мусульман получить гражданство страны после того, как приверженцы ислама отказались пожимать руки чиновникам противоположного пола.

Муниципалитет Лозанны сообщил, что отказывается удовлетворить заявление мусульманина и его супруги на получение гражданства по причине их «неуважения к равенству полов», пишет Islam-today.

По словам мэра Лозанны Грегуара Джунода, на протяжении нескольких месяцев члены муниципальной комиссии проводили собеседования с семейной парой, чтобы установить, соответствует ли она критериям получения гражданства Швейцарии. Однако в результате специалисты пришли к выводу, что приверженцы ислама интегрироваться в швейцарское общество не готовы. При этом градоначальник не пояснил, какое гражданство изначально имеют муж и жена, о которых идет речь. Но мэр Лозанны отметил, что они отказывались от рукопожатий с сотрудниками противоположного пола и с трудом отвечали на их вопросы.