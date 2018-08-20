В этом году хадж совершили 1, 7 млн мусульман

20:21, 20 августа 2018
Ислам
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В этом году хадж совершают представители 165 национальностей / islam-today.ru

В нынешнем году хадж совершили 1 756 039 мусульман,  - сообщает Министр внутренних дел, председатель по делам хаджа Саудовской Аравии Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз, передает Islam-today.

При этом 53% (930,030 человек) паломников составляют мужчины, 47% (826,009) – женщины.

Нынешнее число хаджиев по сравнению с прошлым сезоном возросло на 1666 человек (0,1%).

Для совершения хаджа 1,654,265 мусульман воспользовались воздушным транспортом. Еще 85,611 человек  воспользовались наземным транспортом, 16,163 прибыли в Саудовскую Аравию морским путем.

В общей сложности хадж совершают представители сразу 165 национальностей.

Примечательно, что для своих военнослужащих-мусульман армия Великобритании организовывает хадж и умра. В частности, сейчас  хадж совершает группа британских военных во главе с капелланом Асимом Хафизом.

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