В Медине во время хаджа скончался паломник из России
18:48, 20 августа 2018Ислам
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Причиной гибели хаджия из России стал обширный инсульт / islam-today.ru
Российский мусульманин умер в Медине во время хаджа.
Причиной гибели паломника из России стал инсульт. Об этом представителям СМИ рассказал зампредседателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, сообщает Islam-today.
«Человек скончался от обширного инсульта в городе Медина», — пояснил религиозный деятель. Рушан хазрат добавил, что все остальные хаджии чувствуют себя хорошо.
В нынешнем году на хадж в Медину прибыло 22,5 тыс. граждан из 60 регионов России. Завтра, 21 августа, мусульмане всей планеты отметят главный мусульманский праздник Курбан-байрам.
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