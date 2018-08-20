В Медине во время хаджа скончался паломник из России

Российский мусульманин умер в Медине во время хаджа.

Причиной гибели паломника из России стал инсульт. Об этом представителям СМИ рассказал зампредседателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, сообщает Islam-today.

«Человек скончался от обширного инсульта в городе Медина», — пояснил религиозный деятель. Рушан хазрат добавил, что все остальные хаджии чувствуют себя хорошо.

В нынешнем году на хадж в Медину прибыло 22,5 тыс. граждан из 60 регионов России. Завтра, 21 августа, мусульмане всей планеты отметят главный мусульманский праздник Курбан-байрам.