Сегодня у мусульман день Арафа, когда вознаграждение за добрые дела многократно увеличивается
12:10, 20 августа 2018Ислам
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Сегодня у мусульман день Арафа / islam-today.ru
Сегодня, 20 августа, наступил 9-й день месяца Зуль-хиджа – День Арафа, самый значимый и дорогой для мусульман день.
Как сообщает Islam-today, за совершение благих поступков в этот день вознаграждение многократно увеличивается.
При этом величина воздаяния за грехи в этот же день возрастает в несколько раз. День Арафа нельзя упускать без пользы, в пустой трате времени.
В этот день рекомендуется держать пост, делать больше дуа и просить о прощении. Пророк Мухаммад сказал: «Пост в день ‘Арафа [в 9-й день месяца Зуль-хиджа] способствует прощению грехов за прошедший и настоящий год».
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