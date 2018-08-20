Сегодня у мусульман день Арафа, когда вознаграждение за добрые дела многократно увеличивается

Сегодня, 20 августа, наступил 9-й день месяца Зуль-хиджа – День Арафа, самый значимый и дорогой для мусульман день.

Как сообщает Islam-today, за совершение благих поступков в этот день вознаграждение многократно увеличивается.

При этом величина воздаяния за грехи в этот же день возрастает в несколько раз. День Арафа нельзя упускать без пользы, в пустой трате времени.

В этот день рекомендуется держать пост, делать больше дуа и просить о прощении. Пророк Мухаммад сказал: «Пост в день ‘Арафа [в 9-й день месяца Зуль-хиджа] способствует прощению грехов за прошедший и настоящий год».