Израильские власти закрыли мечеть аль-Акса на Храмовой горе

После теракта в Иерусалиме полиция закрыла ворота мечети аль-Акса на Храмовой горе, предварительно удалив из нее всех молящихся мусульман и представителей иорданского ВАКФа – организации, надзирающей за соблюдением договоренности между Иорданией и Израилем о мусульманском контроле в святых для ислама местах на израильской территории.

Это вызвало гнев иорданских властей, которые расценили действия Израиля как неправомерные, сообщает информационное агентство "Петра". Министр по делам СМИ и правительственный пресс-секретарь Иордании Джумана Гумайнат заявила: "Подобная осуждаемая и отвергаемая нами практика нарушает святость этого места и могут разжечь страсти среди мусульман всего мира".

Как утверждают в Иордании, данный шаг представляет собой нарушение международного законодательства со стороны Израиля как оккупирующей силы в Восточном Иерусалиме.

В арабском сегменте интернета активно распространялись снимки мусульман, молящихся на улице рядом с мечетью аль-Акса из-за того, что мечеть закрыли.

Впрочем, вчера двери мечети уже открыли и мусульмане могут беспрепятственно молиться в ней, в отличие от евреев, которым запрещено даже шевелить губами, произнося молитвы про себя на Храмовой горе.