В Одессе открыли новый Восточный культурный центр с молитвенным залом

Второй Восточный культурный центр с большим молитвенным залом открыли в Одессе 10 августа.

Новый культурный центр располагает площадью в 2000 кв. м – это молитвенный зал с отдельными ярусами для мужчин и женщин, комнаты для проведения конференций и обучения, зал переговоров. Для богослужения предназначены два из трех этажей. На первом этаже размещаются административные и технические помещения, а также зал для омовения, сообщает "112".

Первую молитву посетили свыше полутысячи прихожан со своими семьями и друзьями, среди которых имамы и представители арабских диаспор из разных уголков Украины.

По словам руководителя строительства нового культурного центра Павла Сорокина, новый дом создан с применением последних технологий. В здании внедрена система рекуперации тепла для экономного поддержания комфортной температуры в помещениях, молельный зал оборудован новейшей аудиотехникой. Полы построены из турецкого натурального мрамора, а ковры в молельном зале привезены по спецзаказу.

Восточный культурный центр построен на средства Аднана Кивана, который является самым крупным арабским инвестором Украины. Дом дружбы, как его уже неофициально назвали, будет носить имя отца мецената– Ахмеда Сулеймана Кивана.