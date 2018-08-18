В немецких школах хотят запретить хиджаб

Отдельные политики в Германии выступают за то, чтобы запретить ношение мусульманских головных уборов девочкам до 14 лет.

Между тем, многие мусульмане в Германии против таких мер, сообщает aussiedlerbote.de.

Что касается самих девочек-мусульманок, то некоторые из них уже в 10–12 лет покрывают голову, другие говорят, что планируют носить хиджаб, когда будут постарше, и лишь немногие вовсе отказываются от ношения платка.

«Для нас крайне важно, чтобы, когда девушка принимает решение покрывать голову, речь шла именно о самоутверждении. Мы уважаем решение женщин, которые добровольно решили носить хиджаб, поэтому нельзя говорить о дискриминации. В то же время мы хотим, чтобы школьниц не принуждали к этому», - говорит министр по вопросам интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп.

В то время как в одних школах выступают против мусульманских нарядов, другие финансируют покупку такой одежды для девочек. Так, гимназия Песталоцци в городе Херн (Северный Рейн-Вестфалия) практикует использование необычной для Германии спортивной формы во время занятий физкультурой. Администрация школы разрешила девочкам из мусульманских семей ходить на уроки плавания в буркини. Более того – гимназия сама бесплатно предоставляет эти наряды.

Директор учебного учреждения Фолькер Гёслинг говорит, что ранее ученицы-мусульманки не посещали уроки физкультуры, мотивируя это своими религиозными взглядами. Теперь девочки могут плавать, не нарушая религиозных предписаний.