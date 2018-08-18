Иран выразил протест Грузии из-за неуважения к женщинам в хиджабе

Тегеран выразил протест властям Грузии из-за неподобающего отношения службы безопасности аэропорта Тбилиси к иранским женщинам, носящим хиджаб.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Каземи, сообщает информационно-аналитический портал «Грузия Online».

Поводом для реакции иранского внешнеполитического ведомства стали обращения пассажиров авиарейса «Тбилиси-Исфаган», которые пожаловались на действия сотрудников службы безопасности тбилисского аэропорта. На пунктах досмотра они заставляли некоторых иранских женщин снимать хиджаб.

«После тщательной обработки соответствующих обращений посольство Ирана в Грузии направило протесты в грузинский МИД и службу безопасности аэропорта Тбилиси», - говорится в заявлении Каземи.

Иранский дипломат добавил, что консульский департамент МИД Исламской Республики потребовал от посольства Грузии в Тегеране объяснений по факту инцидента.

«Призвали грузинские власти впредь не допускать в их стране неподобающего отношения к гражданам Ирана. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам, служба безопасности аэропорта Тбилиси будет соблюдать уважение к частной жизни мусульманских женщин и не допустит повторение подобных инцидентов», - подчеркивается в сообщении МИД Ирана.