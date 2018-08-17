В Великобритании атаковали из рогаток две мечети во время вечерней молитвы

Британские мусульманские организации осудили атаки на две мечети Бирмингема, которые неизвестные лица совершили во время вечерней молитвы в минувшую среду.

В частности, мечеть Камаруль-Ислам и находящаяся неподалеку мечеть Аль-Хиджра остались с разбитыми окнами, когда вандалы при помощи мощных рогаток забросали здания массивными шарикоподшипниками, сообщает Islam-today.

При этом размер запущенных в мусульманские храмы снарядов был таков, что с учетом скорости они могли легко убить человека. Известно, что после инцидента обе мечети находятся под охраной полицейского патруля. Было возбуждено уголовное дело по статье о ненавистническом преступлении, - пишет Ансар.ру. Организация Tell MAMA UK, которая фиксирует проявления исламофобии по всей стране, осудила трусливое нападение злоумышленников, призвав правоохранительные органы предать их в руки правосудия.