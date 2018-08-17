Крымские татары планируют построить возле Львова мечеть

Возле Львова планируют начать строительство жилого квартала для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

Кроме жителей Донбасса и крымчан, там также будут проживать крымские татары, а на территории комплекса хотят построить молитвенный дом – мечеть. Об этом в комментарии Tvoemisto.tv рассказал руководитель культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов.

Речь идет об участке общей площадью 14 гектаров, который расположен за пределами населенного пункта. Дублянский городской совет уже выделил около 70 земельных участков под жилье переселенцам, на остальные еще разрабатывается проектная документация.

Пока нет проекта мечети, но, вероятно, это будет молитвенный дом, где мусульмане смогут удовлетворить свои духовные потребности.

«Это не классическая мечеть с минаретами, но понятно, что если на определенной территории живет какая-то культурно-религиозная община со своими обычаями, традициями, то им нужен свой храм, кладбище, национальные классы в школе – то есть то, что позволит им быть в пределах своего культурного пространства», – говорит Эрнест Абкелямов.

По его словам, во Львове вопрос строительства мечети сейчас не стоит, однако в перспективе такой проект могут реализовать: «Для имиджа города это было бы очень правильно. Мы должны понимать, что долгое время Львов был и остается многокультурным городом, где пересекаются восточная и западная культуры, где очень много гостей из арабских стран. Есть богатые меценаты, которые готовы профинансировать строительство мечети, хотя это скорее вопрос на перспективу».

Сейчас мусульмане во Львове могут удовлетворить свои духовные потребности в исламском культурном центре имени Мухаммада Асада на улице Линкольна и в культурном центре крымских татар на Саксаганского.