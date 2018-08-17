Суд Швеции стал на сторону мусульманки, отказавшейся пожать руку мужчине

В Швеции мусульманка, которая отказалась пожимать руку мужчине в ходе собеседования и получила отказ, подала в суд на компанию и выиграла процесс.

Об этом пишет Islam-today. Сообщается, что 24-летняя сторонница ислама искала работу переводчицы в городе Уппсала. Девушку пригласили на собеседование, в начале которого работник отдела кадров протянул соискательнице руку. Когда мусульманка отказалась пожимать руку собеседнику и дала понять, что из религиозных соображений прикоснуться к мужчине не может, собеседование было прекращено, и с девушкой расстались.

Приверженка ислама обратилась к местному омбудсмену. С его подачи дело дошло до суда по трудовым вопросам. Судья признал, что девушка подверглась дискриминации. Суд предписал компании выплатить в пользу мусульманки компенсацию в размере 40 тыс. крон (порядка 3 830 евро).

«Суд установил, что отказ женщины пожимать руку лицу противоположного пола является религиозным проявлением, находящимся под защитой статьи 9 Европейской конвенции по правам человека», - гласит постановление. В документе отмечается, что политика компании вредит людям мусульманской религии, где существует запрет на рукопожатие между женщинами и мужчинами, которые не состоят в близком родстве.