В состав Сената Австралии впервые вошла мусульманка

В составе Сената Австралии впервые появилась приверженка ислама.

Представительницу «Партии зеленых» Мехрин Фаруки, женщину пакистанского происхождения, избрали на освободившееся место в австралийском парламенте после отставки одного из народных избранников, сообщает Islam-today.

В 2013 году Фаруки стала первым человеком из уммы Австралии, который был избран в законодательное собрание штата Новый Южный Уэльс. Семья мусульманки в 1992 году эмигрировала в Австралию из Пакистана. До политики Мехрин занималась научной карьерой в области экологии, - пишет ИсламНьюс.

Примечательно, что сенатор Фаруки уже успела продемонстрировать свое намерение защищать интересы общины мусульман. В частности, она решительно осудила высказывание сенатора Фрейзера Эннинга, поддержавшего запрет на мусульманскую эмиграцию в Австралию.