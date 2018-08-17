В Бишкеке откроют самую большую мечеть в Центральной Азии

Мечеть в Астане может лишиться титула самой большой в Центральной Азии.

Верховный муфтий Киргизии Максат ажы Токтомушев сообщил о том, что в сентябре нынешнего года в Бишкеке планируется открыть самую большую мечеть в Центральной Азии, сообщает Islam-today.

«Мечеть будет очень красивой, за основу взята архитектура периода Османской империи, — рассказал мусульманский лидер. — Мы уверены, что новый исламский храм станет украшением Кыргызстана», — отметил он.

Мусульманский храм будет называться Центральной республиканской мечетью имени имама аль-Сарахсия. Строительство объекта стартовало в 2012 году. Новая мечеть сможет вместить до 8 тысяч человек, а ее территория — до 20 тыс.

Сейчас крупнейшей мечетью Центральной Азии является астанинская соборная мечеть «Хазрет Султан». Культовый объект открылся в июле 2012 года. Мечеть располагается на территории 11 гектаров, общая площадь храма составляет больше 17 тыс. кв. м. Вместимость храма – 5 тыс. человек, в мусульманские праздники объект может принять до 10 тыс. человек.