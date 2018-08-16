Австралийский сенатор потребовал закрыть въезд в страну для мусульман

Сенатор штата Квинсленд Фрэзер Эннинг потребовал закрыть въезд в Австралию для мигрантов из мусульманских стран.

Политик считает, что тем самым удастся решить проблему миграции, сообщает Islam-today. Выступая в верхней палате парламента Австралии, Эннинг обвинил приверженцев ислама в ассимиляции и потребовал подготовить «окончательное решение проблемы миграции».

Исламофобские заявления политика вызвали недовольство в правительстве и оппозиции Австралии. В упомянутом сенатором термине «окончательное решение» усмотрели аналогию с политикой нацистской Германии по «окончательному решению еврейского вопроса», которая предполагала уничтожение евреев.

Заявление Эннинга раскритиковал в социальных сетях премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. «Австралия – страна, которой удалось построить самое успешное мультикультурное общество, основанное на взаимном уважении и доверии. Мы отвергаем и осуждаем любые проявления расизма», – написал он.