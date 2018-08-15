В Канаде 200 человек поддержали мусульманина, который подвергся нападению по дороге из мечети

Больше 200 человек в Канаде приняли участие в событии, организованном в поддержку мусульманина, подвергшегося атаке по пути из мечети в Саскатуне.

Как сообщает Islam-today, 13 июля Абу Шейх, который был одет в традиционную религиозную одежду, шел домой после утреннего намаза в мечети. В этот момент на тротуар перед ним заехала машина и попыталась его сбить. Авто преследовало мусульманина до самого дома. Потом находившиеся в автомобиле лица бросили кирпичи в жилище Абу Шейха.

В прошедшие выходные в поддержку приверженца ислама и его семьи было организовано мероприятие солидарности. Горожане собрались в той самой мечети, из которой пострадавший шел в день нападения. Вместе с мусульманином они прошли по этому же маршруту.

«Сострадание требует действий, – уверена дочь пострадавшего Аиша Шейх – Люди очень расстроились по поводу произошедшего, и им предоставили шанс показать моему отцу, что он нужен Саскатуну, и что здесь безопасно».

В числе участников события также были высокопоставленные лица: поддержать жертву исламофобии пришли вице-премьер Гордон Вайант, мэр Чарли Кларк и другие политики.