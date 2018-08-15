Мекка полностью готова к приему паломников

Заповедная мечеть заполнилась хаджиями со всего мира, прибывшими в Мекку для совершения обрядов паломничества, которые стартуют 19 августа.

По данным службы паспортного контроля Саудовской Аравии, по состоянию на минувшее воскресенье в страну прибыло более 1,4 миллиона паломников, сообщает Islam-today.

Около 1,3 млн. приверженцев ислама прибыли в королевство на самолетах, 75 тыс. – наземным путем, 15,7 тыс. – через морские порты.

Заместитель эмира Мекки принц Абдулла бин Бандар в минувший понедельник организовал заседание исполкома по хаджу, чтобы убедиться в полной оснащенности и готовности святынь для приема паломников. В частности, в добавление к уже работающим 7386 уборщикам святынь и 5987 дворникам Мекки власти привлекли больше 13 тыс. техников, младшего административного и медицинского персонала. При этом в их распоряжении будет 717 единиц техники по уборке площадей. Президент управления по делам Двух священных мечетей шейх Абдуррахман Аль-Судайс проинспектировал Заповедную мечеть и ее окрестности, убедившись в их готовности к наплыву хаджиев.

В свою очередь, Министерство по делам хаджа и умры организовало информационную кампанию о паломничестве на французском, английском, русском, персидском и китайском языках.