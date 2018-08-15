Калифорнийский город объявил август месяцем уважения к мусульманам

Власти калифорнийского города Американ Каньон объявили август месяцем осведомленности и уважения к американским мусульманам.

Таким образом город почтил местную мусульманскую общину впервые, сообщает Islam-today. При этом властям не помешало даже отсутствие мечети.

«Я считаю, что для мусульманского сообщества это большая веха, – призналась член городского совета, мусульманка Марьям Абудамус, чьи родители в свое время эмигрировали с Ближнего Востока. – В то время, как в отношении иммигрантов существует столько негатива, в особенности в отношении мусульман, необходимо ценить их».

В свою очередь, лидер мусульманской общины города Американ Каньон Наджим Хан принял инициативу городских властей с радостью. «По-моему, это прекрасная идея. Я думаю, что другие города и страны также должны практиковать подобное», – заявил он.