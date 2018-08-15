Власти Китая передумали сносить мечеть после акции протеста мусульман

Правительство Китая отложило снос большой мечети в китайском городе Вэйчжоу в центральной провинции Нинся-Хуэй, который планировалось осуществить в минувшую субботу.

Это случилось после акции протеста с участием тысяч людей, пишет Islam-today.

Протестующие стали собираться около мечети с четверга. В Вэйчжоу съехались приверженцы ислама из других уголков провинции. Многие в знак солидарности привезли единоверцам пищу.

Днем в субботу местным чиновникам предстояло проконтролировать процесс ликвидации культового сооружения. Однако вместо этого представители власти зачитали документ об отсрочке сноса, после чего большая часть демонстрантов разошлась.

При этом власти отключили интернет в радиусе 14 км от Вэйчжоу, чтобы избежать большего скопления демонстрантов. Помимо этого, пользователи за пределами района столкнулись с технической ошибкой при попытке найти в поисковике словосочетание «мечеть Вэйчжоу».