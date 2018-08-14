Во Франции автомобиль въехал в мечеть

Мечеть аль-Вифак в Монс-ан-Баррели (Франция) получила серьезные повреждения вследствие наезда машиной на ее дверь.

Об этом сообщает "Ислам в Украине" со ссылкой на французское издание "France3".

Согласно заявлению северной префектуры, водитель авто намеренно направил машину во входные двери места поклонения. Пострадавших лиц нет. По словам представителя мечети Мохаммеда Буладуара, если бы наезд произошел на десять минут раньше, последствия могли бы быть более кровавыми.

"Служба национальной полиции незамедлительно приняло чрезвычайные меры", - отметили в префектуре, добавив, что результаты расследования свидетельствуют, что событие "не демонстрирует никакой расистской мотивации".

Согласно информации издания "France3", подозреваемый направил Мерседес в мечеть, был идентифицирован полицией и ныне задержанный. Это человек французской национальности и мусульманской веры, ранее уже был осужден. О мотивах совершенного пока не сообщается.