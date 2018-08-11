В Норвегии учителя-мусульманина уволили за нежелание касаться женщин

В Осло педагог-мусульманин лишился работы после того, как отказался притрагиваться к коллегам женского пола.

Как заявил Бенте Альфхейм, директор школы Экеберг, в которой трудился учитель-мусульманин, сотрудницы учебного заведения «испытали на себе его отказ от рукопожатия», сообщает Islam-today.

Отмечается, что мусульманин каждый раз пояснял, что не делает этого не из неуважения, а исключительно из религиозных соображений. Примечательно, что на сторону уволенного педагога встали все правозащитники страны, вне зависимости от вероисповедания. К примеру, руководитель «Организации против общественной дискриминации» Ахенатон Оддвар де Леон отметил, что увольнение может быть выходом только в случае, если религиозная практика мешает верующему выполнять свою работу. «Однако этот случай – совершенно другой», – подчеркнул он.