В Китае мусульмане протестуют против сноса мечети

В провинции Нинся сотни местных мусульман вышли на акцию протеста в связи с угрозой сноса крупной Соборной мечети.

Правозащитники расценивают это намерение властей как очередную попытку покушения на свободу вероисповедания, пишет Islam-today. Отмечается, что причиной сноса стал примечательный стиль мусульманского храма, значительно выделяющий его в городской среде. Кроме того, Соборная мечеть Вэйчжоу с ее многочисленными куполами и минаретами в ближневосточном стиле не прошла всех необходимых процедур при строительстве.

Власти предложили мусульманам частично оставить на месте здание мечети при условии, что ее купола будут заменены элементами в китайском стиле, однако местные жители от такого варианта категорически отказались.