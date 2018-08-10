В Швейцарии появилась премия для «борцов с исламизацией»

Скандальный бывший журналист из Швейцарии Джорджо Гирингелли, который получил известность как инициатор принятия закона о запрете на ношение бурки и никаба, выступил с очередным предложением.

На этот раз активист объявил об учреждении премии «Swiss Stop Islam Award», которая впервые будет вручена этой зимой, сообщает Islam-today.

Ее получат особо отличившиеся «борцы с исламизацией». В интервью газете «Basler Zeitung» Гирингелли отметил, что лауреатами премии могут стать «патриоты», которые оказывают сопротивление «новым захватчикам». Против мусульман как таковых, по словам мужчины, он ничего не имеет, однако при этом считает ислам «опасной религией».