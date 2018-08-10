Имамы Узбекистана займутся профилактикой суицидов

Имамов Узбекистана обязали ходить по домам жителей республики с проповедями о греховности самоубийства, а также рассказывать об этом во время пятничных проповедей в мечетях.

Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на издание «Озодлик», в котором опубликовано интервью источника в Комитете по делам религий при кабинете министров Узбекистана.

Отмечается, что на лекциях священнослужители должны будут напоминать, что суицид считается одним из величайших грехов в исламе.

В Комитете сообщили, что причиной подобных проповедей стало резкое увеличение количества самоубийств в центральноазиатской республике. По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, ежегодно на каждые 100 тысяч населения в республике совершается 6 самоубийств. По количеству суицидов Узбекистан занимает в Центральной Азии третье место, уступая только Казахстану и Кыргызстану.