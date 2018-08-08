Имам из Индонезии продолжал совершать намаз во время землетрясения (видео)
17:07, 08 августа 2018Ислам
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Имам из Индонезии продолжал совершать намаз, несмотря на землетрясение / islam-today.ru
В воскресенье, 5 августа, в Индонезии в районе острова Ломбок было зафиксировано очередное сильное землетрясение, в результате которого погибли более 90 человек, несколько сотен получили ранения.
Первые толчки магнитудой 7,0 баллов застали некоторых мусульман прямо во время намаза. Однако даже при такой ситуации имам мечети не прервал молитву и продолжал читать суры из Священного Корана, сообщает Islam-today.
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