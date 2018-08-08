В Индии издали фетву, запрещающую мусульманам модную стрижку
14:17, 08 августа 2018Ислам
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В Индии издали фетву, запрещающую мусульманам модную стрижку / islam-today.ru
В индийском городе Хайдерабад опубликована фетва, запрещающая мужчинам-мусульманам носить популярную во всем мире стрижку – так называемую «британку», когда волосы у висков – значительно короче волос на верхней части головы.
Автором фетвы выступил известный в стране мусульманский богослов, шейх Мухаммед Хисамуддин, сообщает Islam-today.
Он, в частности, отметил, что подобные модные прически, навеянные западом, «пагубно воздействуют на мусульманскую молодежь». Фетва эта, что примечательно, получила поддержку множества мусульманских религиозных деятелей по всей Индии.
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