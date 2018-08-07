Полиция США ищет вандалов, осквернивших мусульманский храм
12:40, 07 августа 2018Ислам
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Злоумышленников зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения / Islam-today
В американском городе Мейплвуд (штат Миннесота) начато расследование по факту осквернения неизвестными здания мусульманского храма.
Правоохранители изучают записи с камер наружного видеонаблюдения вокруг мечети, в объектив которых попали злоумышленники, сообщает Islam-today.
Вандалы оставили на стенах мечети шовинистические надписи, а также нанесли краской число 666.
В городской администрации осквернение храма назвали «неприемлемым преступлением». В Совете по американо-исламским отношениям выразили надежду на скорейшую поимку вандалов. По мнению мусульманских активистов, это преступление является вопиющим проявлением ненависти на религиозной почве.
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