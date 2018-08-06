В Одессе появятся две новые мечети

В Одессе заработают две новые мечети, одна из них - даже с минаретом.

Одна из мусульманских общин Одессы планирует построить новую мечеть по улице Балковская, 128-а - вместо здания бывшего детсада, которое она использует в качестве молельного дома с 1994 года, сообщает издание «Думская».

Градостроительные условия и ограничения община получила в мае этого года, сейчас на участке ведутся подготовительные работы.

Новое культовое сооружение будет возведено в классическом стиле, с куполом высотой примерно 28 метров, 22-метровым главным минаретом и еще четырьмя башнями поменьше. Кстати, это будет первая одесская мечеть, снабженная минаретами.

Чиновники обязали мусульман обеспечить шумозащиту, чтобы не тревожить соседей: установить звукопоглощающие конструкции или акустические экраны.

За мечетью возведут административное здание общины. Их соединят подземным переходом.

О сроках строительства и подрядчике пока ничего не известно.

Еще одна новая мечеть — без минарета и купола, зато с айваном (сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвертой стороны), уже построена на 10-й станции Большого Фонтана, возле 31-й «Жемчужины». Рядом с ней возвели православный храм.

Таким образом, всего в Одессе будет пять исламских молитвенных домов: на Ришельевской (Арабский культурный центр), «Аль-Фуркан» на Багрицкого, «Аль Масар» на площади Молодежи, на Балковской и Фонтане.