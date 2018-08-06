В Дании впервые оштрафовали мусульманку за ношение никаба

В Дании, где в начале августа вступил в силу закон, запрещающий ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды, оштрафована первая мусульманка в никабе.

Как сообщает Islam-today, задержана 28-летняя женщина была в одном из торговых центров города Херсхольм на севере страны после потасовки с другой представительницей прекрасного пола, которая попыталась сорвать с мусульманки платок.

Как сообщили в полиции, злоумышленнице удалось сорвать платок с мусульманки, однако к приезду полиции та вновь его надела, за что и была оштрафована. Теперь ей предстоит выплатить государству порядка 156 евро.

Стоит отметить, что закон на запрет закрывающей лицо одежды также распространяется на балаклавы, маски и накладные бороды. Напомним, в той или иной степени запреты на ношение закрывающей лицо одежды также действуют во Франции, Бельгии, Германии и Австрии.