На Филиппинах арестован проповедник-террорист

На Филиппинах по подозрению в пропаганде экстремизма и терроризма задержан мусульманский проповедник. По мнению правоохранителей, он может быть причастен к теракту на юге страны, жертвами которого стали 11 человек, пишет Islam-today.

Речь идет об инциденте, случившемся 24 июля в городе Ламитан. В районе гражданских вооруженных сил взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Абу Сайяф», связанная с ИГИЛ.

У 58-летнего мусульманского проповедника нашли осколочную гранату и взрывчатые вещества. Как полагают правоохранители, мужчина имеет отношение к организации террористического акта. В ближайшее время ему будут предъявлены соответствующие обвинения.