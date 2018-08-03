На Хадж в Саудовскую Аравию прибыли 600 тысяч паломников

В Саудовскую Аравию для совершения обрядов Хаджа прибыли около 567 тысяч паломников.

Таковы данные Генеральной дирекции Саудовской Аравии по паспортам, сообщает Islam-today.

В ведомстве отметили, что 558 505 человек добрались до королевства воздушным транспортом, 4 696 человек наземным способом и 4 258 паломников - по морю.

В общей сложности, в этом году власти Саудовской Аравии ожидают более 2 млн паломников. В 2017 году Хадж совершили 2,3 млн мусульман.