В Мекке священную Каабу подготовили к сезону Хаджа
13:26, 01 августа 2018Ислам
27 0
В Саудовской Аравии готовятся к сезону Хаджа / islam-today.ru
В Запретной мечети в Мекке к сезону Хаджа приготовили Священную Каабу.
В соответствии с традицией, черное покрывало Каабы, кисву, сложили и приподняли на три метра от земли, а также обшили белой тканью, передает Islam-today.
Как сообщил генеральный директор комплекса имени короля Абдула Азиза для Священной Каабы Ахмад Аль-Мансури, мера эта позволяет защитить кисву от повреждений и сохранить ее чистой.
Как оказалось, есть паломники, которые не просто пытаются прикоснуться к Каабе, но и вырезать кусочки ткани, чтобы забрать их с собой в качестве сувениров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter