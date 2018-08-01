В Мекке священную Каабу подготовили к сезону Хаджа

В Запретной мечети в Мекке к сезону Хаджа приготовили Священную Каабу.

В соответствии с традицией, черное покрывало Каабы, кисву, сложили и приподняли на три метра от земли, а также обшили белой тканью, передает Islam-today.

Как сообщил генеральный директор комплекса имени короля Абдула Азиза для Священной Каабы Ахмад Аль-Мансури, мера эта позволяет защитить кисву от повреждений и сохранить ее чистой.

Как оказалось, есть паломники, которые не просто пытаются прикоснуться к Каабе, но и вырезать кусочки ткани, чтобы забрать их с собой в качестве сувениров.