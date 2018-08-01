В Финляндии не хватает преподавателей ислама
18:54, 01 августа 2018Ислам
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В стране насчитывается 10 тысяч школьников-мусульман / Islam-today
Школы Финляндии испытывают острую нужду в квалифицированных преподавателях ислама.
В стране на данный момент насчитывается порядка 10 тысяч школьников-мусульман, сообщает Islam-today. Между тем, квалифицированных преподавателей ислама, то есть имеющих степень магистра и педагогические исследования в этой области, насчитывается чуть более двух десятков.
Для удовлетворения потребности в педагогических кадрах не хватает еще, как минимум, сотни специалистов-исламоведов.
Ранее стало известно о том, что уже этой осенью преподавание исламской теологии на теологическом факультете начнёт Хельсинкский университет. Финансирование на создание новой кафедры выделило Министерство образования и культуры страны.
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