В Финляндии не хватает преподавателей ислама

Школы Финляндии испытывают острую нужду в квалифицированных преподавателях ислама.

В стране на данный момент насчитывается порядка 10 тысяч школьников-мусульман, сообщает Islam-today. Между тем, квалифицированных преподавателей ислама, то есть имеющих степень магистра и педагогические исследования в этой области, насчитывается чуть более двух десятков.

Для удовлетворения потребности в педагогических кадрах не хватает еще, как минимум, сотни специалистов-исламоведов.

Ранее стало известно о том, что уже этой осенью преподавание исламской теологии на теологическом факультете начнёт Хельсинкский университет. Финансирование на создание новой кафедры выделило Министерство образования и культуры страны.