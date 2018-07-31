Пятничные проповеди в мечетях Татарстана посвятят греху неуплаты алиментов

В церквях и мечетях Татарстана пройдут проповеди о греховности неуплаты алиментов.

Об этом сегодня на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила детский омбудсмен РТ Гузель Удачина, передает Islam-today.

Она отметила, что активное вовлечение представителей татарстанских конфессий, несомненно, будет иметь воздействие на определённую категорию граждан, а потому пятничные проповеди в мечетях и православных храмах должны быть посвящены этой теме.

Напомним, аналогичные проповеди проводились в храмах республики и ранее. В 2014 году в мечетях прошла целая серия проповедей о греховности долгов по алиментам. По информации службы судебных приставов, к началу 2018 года сумма задолженности по алиментам в Татарстане составляла 3,1 млрд рублей. Неплательщиков алиментов в республике – более 20 тысяч.