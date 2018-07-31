Впервые пара мусульман заключили брак на передовой на Востоке Украины

Среди защитников Украины на Востоке, есть немало последователей ислама.

Как сообщает "Ислам в Украине", на днях мусульманская пара, не покидая зоны боевых действий, заключила брак, обряд которого по всем правилам провел муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

Муфтий отмечает, что за четыре года войны на Востоке Украины такое событие произошло впервые, потому что чаще ему как имаму-капеллану приходилось проводить джаназа-намазы за героев, которые погибли, защищая Украину.

"Такое произошло впервые. Женил на самой линии фронта мусульманскую пару - мужчину и женщину из Вооруженных сил Украины. Люди нашли друг друга на войне, оба украинцы, оба приняли ислам, оба защищают Украину в одной военной части. И теперь решили пожениться. [...] Это было чрезвычайно. Молодожены в камуфляже прямо с позиций, свидетели в камуфляже, имам - также в камуфляже, за окном где-то дальше бахает и грохочет бой (а он здесь никогда не прекращается), а я торжественно спрашиваю: «согласен ли ты взять ее в жены согласно Священному Корану и сунне пророка Мухаммада?». Поздравляю брата Али сестру Амину! Пусть Всевышний Аллах благословит супругов!", - сказал Саид Исмагилов.