В Египте появится музей веротерпимости
22:15, 01 августа 2018Ислам
63 0
Новый музей расскажет о верованиях древнего Египта / Islam-today
В Египте в ближайшие годы начнется работа над созданием первого в стране музея веротерпимости.
Музей будет построен рядом с главной мечетью Каира, сообщает Islam-today. В комитет, которому предстоит проработать детали проекта, вошли известніе эксперты, ученые и богословы, в том числе бывший министр древностей Египта, ныне знаменитый археолог Заки Хавас, директор Национального музея Египта Сабах Абд аль-Разик, директор Музея ислама Мамдух Отман и другие.
В первую очередь, эксперты проработают концепцию музея. По предварительным данным, экспозиция должна демонстрировать веротерпимость ислама, а также рассказать о верованиях эпохи фараонов, а также коптской и еврейской общин страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter