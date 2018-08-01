В Египте появится музей веротерпимости

В Египте в ближайшие годы начнется работа над созданием первого в стране музея веротерпимости.

Музей будет построен рядом с главной мечетью Каира, сообщает Islam-today. В комитет, которому предстоит проработать детали проекта, вошли известніе эксперты, ученые и богословы, в том числе бывший министр древностей Египта, ныне знаменитый археолог Заки Хавас, директор Национального музея Египта Сабах Абд аль-Разик, директор Музея ислама Мамдух Отман и другие.

В первую очередь, эксперты проработают концепцию музея. По предварительным данным, экспозиция должна демонстрировать веротерпимость ислама, а также рассказать о верованиях эпохи фараонов, а также коптской и еврейской общин страны.