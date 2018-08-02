Индия намерена лишить гражданства 4 миллиона мусульман

Власти Индии могут лишить гражданства около 4 миллионов жителей штата Ассам, если те не докажут его наличия в ближайшее время.

В их число вошли потомки беженцев из Бангладеш, которые перебрались на территорию Индии во время войны за независимость в начале 70-х годов прошлого столетия, сообщает Islam-today.

Эти люди прожили там более 40 лет. Однако, как выяснилось, и этот факт не дает им права на получение гражданства Индии. Сообщается, что власти страны уже начали составлять списки тех, кто будет депортирован в Бангладеш. Несколько сотен человек отправлены в лагеря временного содержания. Готов ли Бангладеш принять миллионы беженцев, пока неизвестно.