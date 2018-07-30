В Казахстане утонули имам и двое его сыновей

Трагедия произошла в селе Боран на реке Кара Ертыс в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Здесь в реке утонули местный имам и двое его сыновей, сообщает Islam-today со ссылкой на российское информагенство. Сейчас спасатели продолжают поиски тел погибших, которые пропали накануне, 29 июля.

В МЧС отметили, что разыгралась трагедия из-за купания в неположенном месте. По предварительной информации, из-за сильного течения 8-летний сын имама начал тонуть, его 39-летний отец и 19-летний брат бросились ему на помощь. Далее, согласно свидетельствам очевидцев, всех троих унесло течением.