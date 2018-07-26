В Днепре мусульманской общине вернули старинную мечеть (видео)

После десятилетних переговоров местная власть передала мусульманской общине Днепра старинную мечеть.

Об этом сообщает ТСН.

Ее построили в начале ХХ века на средства татар и турецких торговцев. В советские времена здесь сделали цех, клуб НКВД, а впоследствии – спортивную школу.

Сейчас здесь учатся 700 детей. Для них крымскотатарская община купила новое помещение в центре города.