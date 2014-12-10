В Москве открылся Х Международный мусульманский форум

10 декабря в Москве начал работу Х Международный мусульманский форум «Миссия религии и ответственность ее последователей перед вызовами современности», сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

С приветствием к его участникам выступил председатель Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

"Миссия религии, и, соответственно, роль конфессиональных организаций, в современном мире всё возрастает. Наша задача – превратить этот рост из количественных показателей в качественные, чтобы религиозные организации и деятели могли успешно врачевать социальные проблемы, чтобы гражданская активность наших прихожан находилась бы в позитивном русле, чтобы мир и добрососедство стали бы константой нашей жизни", - сказал духовный лидер российских мусульман.

10 декабря в рамках мероприятия пройдут сессии: «Духовно-нравственные ценности авраамических религий как залог сохранения мира и согласия»; «Евразийская интеграция и исламский мир: ответственность и потенциал мусульман»; «Взаимодействие государства и религиозных объединений во благо устойчивого развития общества».

В форуме принимает участие более 500 участников из двадцати стран мира, в том числе стран СНГ, восточной и западной Европы, Турции, Китая, Катара, Саудовской Аравии, Индонезии и Ирана.