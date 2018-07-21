Грузинская мечеть признана памятником культурного наследия

Соборная мечеть в аджарском селении Горджоми в Хулойском муниципалитете в 88 километрах от Батуми официально признана памятником культурного наследия.

Соответствующее постановление подписал генеральный директор Национального агентства защиты культурного наследия Николоз Антидзе, сообщает Islam-today.

Отмечается, что мусульманский храм представляет собой своеобразную аджарскую разновидность конструкции двухэтажного строения. Здесь также функционирует медресе.

Строительство мечети было начато в 1900 году и завершено в 1903-м. Функционировать по назначению Горджомская соборная мечеть, как и большинство других культовых сооружений, перестала в 1930 году и служила сельскохозяйственным складом, а позже – музеем.