В Запорожье собираются построить мечеть

07:21, 20 июля 2018
Ислам
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В настоящий момент в Запорожье функционирует только небольшой молитвенный дом / 1news.zp.ua

На последней сессии Запорожского городского совета депутаты «дали добро» религиозной организации «Мусульманская религиозная громада города Запорожья» на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка, сообщает местный портал "Первый Запорожский".

/ 1news.zp.ua

Речь идет об участке площадью в 0,9 гектара, который расположен в парке Пушкина. Согласно картографическим данным, участок размещается на улице Волгоградской на месте бывшего футбольного стадиона.

"В нашем городе проживает значительная часть мусульман. Наша община ведет среди них большую культурно-просветительскую работу, основная задача которой – создание крепкого общества и здоровый диалог между представителями различных культур и религий, что в свою очередь приведет к созданию мирного процветающего государства. При этом у нас нет постоянного помещения для проведения религиозных обрядов, проведения собраний и просветительских мероприятий",- говорится в тексте обращения главы совета мусульманской общины Идана Юнусова к Запорожским властям.

В настоящий момент в Запорожье функционирует только небольшой молитвенный дом на улице Звездная, где мусульмане собираются для проведения совместной молитвы. 

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