В Запорожье собираются построить мечеть

В Запорожье в парке Пушкина намерены построить мечеть для мусульманской общины.

На последней сессии Запорожского городского совета депутаты «дали добро» религиозной организации «Мусульманская религиозная громада города Запорожья» на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка, сообщает местный портал "Первый Запорожский".

Речь идет об участке площадью в 0,9 гектара, который расположен в парке Пушкина. Согласно картографическим данным, участок размещается на улице Волгоградской на месте бывшего футбольного стадиона.

"В нашем городе проживает значительная часть мусульман. Наша община ведет среди них большую культурно-просветительскую работу, основная задача которой – создание крепкого общества и здоровый диалог между представителями различных культур и религий, что в свою очередь приведет к созданию мирного процветающего государства. При этом у нас нет постоянного помещения для проведения религиозных обрядов, проведения собраний и просветительских мероприятий",- говорится в тексте обращения главы совета мусульманской общины Идана Юнусова к Запорожским властям.

В настоящий момент в Запорожье функционирует только небольшой молитвенный дом на улице Звездная, где мусульмане собираются для проведения совместной молитвы.