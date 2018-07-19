Футболист сборной Франции на деньги от ЧМ-2018 построит мечеть

Усман Дембеле, футболист сборной Франции, которая на днях завоевала титул Чемпиона мира, привлек внимание журналистов и общественности своей благотворительной деятельностью.

Спортсмен, выступающий за испанскую «Барселону», решил потратить деньги, полученные за чемпионство, на строительство на родине мусульманского храма. Об этом сообщает Islam-today.

Сообщается также, что построена мечеть будет в родном городе чемпиона Джакили. Стоит отметить, что мать Усмана Дембеле родилась в Сенегале. Сейчас женщина проживает в Мавритании. Отец спортсмена – выходец из Мали. Сам Дембеле родился во Франции.